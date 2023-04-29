Експорт українських IT-послуг з України у першому кварталі знизився на 16%

У першому кварталі 2023 року експорт IT-послуг з України знизився на 16% у порівнянні з таким же періодом 2022 року, і становив $1,68 млрд.

Про це повідомляє пресслужба Асоціації ІТ Ukraine із посиланням на дані Національного банку. Зазначається, що частка IT в експорті послуг за перший квартал року становить 43%.

"Це зниження обумовлено двома чинниками: по-перше - у попередні роки галузь зростала надвисокими темпами, по-друге - кожен перший квартал нового року традиційно має падіння у порівнянні з першим кварталом року попереднього. Але результати щоквартального експорту IT-послуг з України у 2022-2023 роках свідчать, що наразі галузь зайшла на "флет", тобто зростання зупинилося, а суттєве падіння не почалось", – прокоментував виконавчий директор асоціації Костянтин Васюк.

Зазначається, що схожа ситуація була у 2014 році, коли IT-сектор також демонстрував падіння на 26% і утримував позиції у $350-400 млн щокварталу. Водночас у 2016 році галузь відновила зростання, і до 2022 року його темпи вже сягали 20% щорічно.

За даними асоціації, до повномасштабного вторгнення IT-галузь демонструвала стрімке зростання, обсяг експорту IT-послуг у четвертому кварталі 2021 року становив $2,1 млрд. Частка IT в експорті послуг України тоді складала від 39% до 48%. У перший воєнний рік, за січень-грудень 2022 року, зберігалася інерція зростання – обсяг експорту збільшився на $400 млн у порівнянні з 2021 роком.

Як повідомлялося, за результатами 2022 року ІТ-індустрія забезпечила валютні надходження до української економіки у рекордні $7,34 млрд. Обсяг експорту збільшився на $400 млн у порівнянні з довоєнним 2021 роком.