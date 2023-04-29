Чиновників Хмельницької ОВА викрили на систематичних хабарях за видачу дозвільної документації

Директор та заступник одного із департаментів Хмельницької обласної військової адміністрації налагодили корупційну схему видачі технічної документації, дозволів та висновків, що відносяться до компетенції підрозділу.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Їм вже повідомили про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 КК України). Також підозру отримав їхній посередник – приватний підприємець.

"Під час звернень громадян фігуранти роз’яснювали процедуру отримання дозвільної документації та рекомендували звертатися до вичерпного переліку організацій. Посередник повідомляв, що за її погодження необхідно надати "грошову винагороду" для службових осіб департаменту", – пояснюють правоохоронці.

Ціна коливалась від 8 до 50 тис. грн залежно від виду необхідної документації.

Правоохоронці затримали посередника після отримання "траншу" у розмірі 18 тис. грн.

Під час обшуків у службових кабінетах та за місцями проживання фігурантів вилучили $4 960, 1 000 євро, 125 тис. грн, блокноти, чорнові записи та мобільний телефон.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.