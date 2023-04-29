У роботі "Приватбанку" стався збій (оновлено)

У роботі державного "Приватбанку" 29 квітня стався збій, зокрема є труднощі при оплаті банківськими картами, а також при знятті готівки у банкоматах.

Про це повідомив співзасновник віртуального monobank Олег Гороховський у Telegram, а також підтвердила пресслужба держбанку.

"Спостерігаємо проблеми при оплаті нашими картами в терміналах "Привату", при знятті готівки у банкоматах "Привату", при p2p на "Приват". Мабуть збій у "Приватбанку", – зазначив Гороховський.

У пресслужбі "Приватбанку" підтвердили наявність технічного збою.

"Нам відомо про проблему з оплатою банківськими картками, лише частина транзакції охоплені цієї проблемою. Фахівці "Приватбанку" працюють над вирішенням проблеми. Перепрошуємо за незручності", – наголосили у фінустанові.

Згодом у "Приватбанку" повідомили про відновлення роботи системи.

"Ми розуміємо всі недавні незручності. Зі збоями справились, і система "Приватбанку" працює. Дякуємо за розуміння і, що ви з нами. Працюємо разом заради перемоги", – зазначили в банку.