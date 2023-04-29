Нацбанк дозволив платіжній системі "Нової пошти" відкривати рахунки та випускати картки

Платіжна система "Нової пошти" NovaPay отримала розширену ліцензію Національного банку, яка дозволить надавати нові послуги фізичним особам і бізнесу.

Відповідне рішення регулятор прийняв 28 квітня, передає пресслужба компанії.

Зазначається, що тепер NovaPay має можливість:

відкривати і обслуговувати рахунки приватних і корпоративних клієнтів,

випускати картки до рахунків фізичним особам,

здійснювати еквайринг, тобто безготівковий прийом платежів, для бізнесу,

забезпечувати перекази без відкриття рахунку,

кредитувати,

приймати гроші на рахунок і видавати їх тощо.

Загалом, йдеться про всі операції, передбачені законом про платіжні послуги, які дозволені в умовах воєнного стану.

"Відкриття рахунків та власна емісія карток зробить розрахунки для клієнтів та між ними швидшими та зручнішими. В першу чергу, це полегшення відчують споживачі "Нової пошти", а у подальшому – і ті, хто не пов’язаний з логістикою. Головне – усі продукти і послуги будуть доступні як у відділеннях "Нової пошти", так і в мобільному додатку, що зʼявиться вже цього року", – зазначає СЕО NovaPay Андрій Кривошапко.

Також ще у 2022 році NovaPay подав документи на ліцензію EMI (electronic money institution) Центробанку Литви. Після її отримання компанія зможе надавати фінансові послуги у всіх країнах Євросоюзу.

Як повідомили в пресслужбі Нацбанку, загалом регулятор видав вже вісім ліцензій на надання фінансової платіжної послуги. Окрім NovaPay, до Реєстру платіжної інфраструктури включили АТ "Укрпошта", ТОВ "ФК МБК", ТОВ "Даймонд Пей", ТОВ "ФК "Єдиний простір", ТОВ "Фінансова компанія "Фінекспрес", ТОВ "Кепітал Бізнес груп" та ТОВ "ФК "Платіжний центр".