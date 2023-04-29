"Нафтогаз" зафіксував ціну на газ для населення до травня 2024 року

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" продовжила дію тарифного плану для населення "Фіксований" ще на рік у розмірі 7,96 грн за кубометр (з ПДВ).

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Ціна на газ для побутових клієнтів залишається незмінною. Це рішення було прийнято з урахуванням воєнного стану та економічної ситуації в Україні. Попри всю складність ситуації ми продовжимо тримати ціну палива для наших громадян на довоєнному рівні", – зазначив очільник "Нафтогазу" Олексій Чернишов.

Дія тарифу триватиме з 1 травня 2023 року по 1 травня 2024 року включно.

За даними ГК "Нафтогаз України", компанія забезпечує газом понад 12,4 млн українських домогосподарств.

Як повідомлялося, напередодні Кабмін продовжив дію пільгових тарифів на газ для населення та виробників електроенергії до кінця літа.