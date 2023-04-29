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"Нафтогаз" зафіксував ціну на газ для населення до травня 2024 року

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"Нафтогаз" зафіксував ціну на газ для населення до травня 2024 року
Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" продовжила дію тарифного плану для населення "Фіксований" ще на рік у розмірі 7,96 грн за кубометр (з ПДВ).

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Ціна на газ для побутових клієнтів залишається незмінною. Це рішення було прийнято з урахуванням воєнного стану та економічної ситуації в Україні. Попри всю складність ситуації ми продовжимо тримати ціну палива для наших громадян на довоєнному рівні", – зазначив очільник "Нафтогазу" Олексій Чернишов.

Дія тарифу триватиме з 1 травня 2023 року по 1 травня 2024 року включно.

За даними ГК "Нафтогаз України", компанія забезпечує газом понад 12,4 млн українських домогосподарств.

Як повідомлялося, напередодні Кабмін продовжив дію пільгових тарифів на газ для населення та виробників електроенергії до кінця літа.

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Топ коментарі

  • Олександр Шевченко d3903e76
    Дуже добре
  • Mikhail F
    Найприбутковішою компанією України у 2022 році стало найбільше газовидобувне підприємство "Укргазвидобування" з групи НАК "Нафтогаз".

    Компанія отримала 60,2 млрд грн чистого прибутку. Джерело: https://biz.censor.net/r3411976
  • Deodar Revolution
    да, да, бабушке своей расскажи эти пугалки - с 02.22г на нашей улице каждый второй дом не платит
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