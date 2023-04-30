Комітет Гетманцева рекомендував Раді зменшити у шість разів штраф за несвоєчасне інформування про офшори
Про це пише "Судово-юридична газета".
Авторами законодавчої ініціативи виступає голова цього ж комітету - Данило Гетманцев, а також ще 8 народних депутатів.
Законопроєктом пропонується зменшити штрафи за несвоєчасне подання податковій повідомлення:
про набуття частки в іноземній юридичній особі, утворенні без статусу юридичної особи;
про початок здійснення фактичного контролю за іноземною юридичною особою;
про відчуження частки в іноземній юридичній особі, або про припинення здійснення фактичного контролю над іноземною юридичною особою.
Пропонується встановити штраф у розмірі 50 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, за кожний такий факт. Наразі такий штраф складає 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.