Комітет Гетманцева рекомендував Раді зменшити у шість разів штраф за несвоєчасне інформування про офшори

Комітет Верховної Ради з питань податкової та митної політики рекомендує депутатам ухвалити у першому читанні законопроєкт 8137, яким, серед іншого пропонується зменшити в 6 разів штрафи для платників податків за неподання інформації до податкової про контроль таким платником над іноземною компанією, тобто, зокрема за несвоєчасне повідомлення, зокрема про офшори.