За межею бідності опинилися сім мільйонів українців, – Світовий банк

Рівень бідності в Україні збільшився з 5,5% до 24,2% у 2022 році, внаслідок чого 7,1 млн людей опинилися за межею бідності.

Про це свідчать дані нещодавнього звіту Світового банку, передає британська газета The Guardian.

Зазначається, що між містом і селом спостерігається великий розрив, а найвідчутніші наслідки зубожіння саме у сільській місцевості.

"Враховуючи, що безробіття неофіційно становить 36%, а інфляція досягла 26,6% наприкінці 2022 року, в майбутньому все більше українців можуть опинитися за межею бідності", – попередив регіональний директор установи зі Східної Європи Аруп Банерджі.

Як пише The Guardian, в Україні різко подорожчали їжа, паливо та послуги. Вартість деяких речей виросла на 50%.

Економістка Олена Білан розповіла, що без величезного пакета фінансової підтримки з боку міжнародних партнерів на $43 млрд, ситуація була б ще гіршою.

"Ми спостерігаємо падіння ВВП на 30% переважно тому, що Україна експортує 80% своїх товарів через порти, до яких вона більше не має доступу. У нас була інфляція у 26% – знову ж таки, що могло бути й гірше – але зарплати людей залишилися незмінними, а валюта знецінилася щодо долара на 20%", – пояснила вона.

Експертка додала, що найпроблемнішим у цій ситуації залишається питання працевлаштування людей.