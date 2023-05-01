Рішення Ради про повернення доплат військовим може негативно вплинути на економіку та фінансовий ринок, – представник МВФ

Ухвалений Верховною Радою законопроєкт про повернення "військових" виплат у 30 тис. грн не визначає джерела фінансування цих додаткових витрат, еквівалентних більш ніж $4 млрд, а отже може призвести до зростання бюджетного дефіциту у 2023 році.

Таку думку висловив постійний представник Міжнародного валютного фонду в Україні Ваграм Степанян, передає Інтерфакс-Україна.



"Пошук ресурсів такого масштабу, ймовірно, передбачатиме різкі короткострокові податкові заходи або суттєві запозичення на внутрішньому фінансовому ринку, проте такі заходи практично неможливі без негативного впливу на економіку та фінансовий ринок", – сказав він в інтерв'ю агентству.



Степанян додав, що позики для фінансування таких витрат можуть поставити під ще більшу загрозу стійкості боргу України, який уже перебуває під тиском.



Представник МВФ визнав, що потреби у фінансуванні бюджету під час війни як великі, так і нестабільні. Водночас, зазначив він, у межах виконання програми EFF Україна прагне забезпечити фіскальну стійкість та передбачуваність бюджетної політики, зміненої під час COVID та війни.



"У цьому контексті влада зобов'язалася відновити та посилити дію статті 52 Бюджетного кодексу, яка визначає та регулює нормативно-правову базу та обставини, за яких до бюджету можуть вноситись зміни як у частині доходів, так і в частині видатків", – нагадав Степанян.



Як повідомлялося, відновлення 52-ї статті Бюджетного кодексу є одним із 19 структурних маяків програми розширеного фінансування з МВФ. Узгоджений у межах програми термін його виконання – до кінця травня.

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Як повідомлялося, 10 квітня Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правового регулювання питань, пов’язаних із здійсненням заходів правового режиму воєнного стану", врахувавши поправку про відновлення виплат доплат військовослужбовцям та співробітникам низки інших органів влади.

Відповідною поправкою на період дії воєнного стану військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, поліцейським щомісячно виплачується додаткова винагорода в розмірі 30 тис. грн, не залежно від покладених на таких осіб завдань чи районів проходження служби.

Водночас голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зазначав, що на виконання цього рішення потрібно додатково знайти 154 млрд грн, у державному бюджеті ці кошти не передбачені.

Нагадаємо, за рішенням Міноборони, військовослужбовці та співробітники МВС, які перебувають поза зоною бойових дій у різних регіонах України, з 1 лютого не отримуватимуть доплати по 30 тис. грн на місяць, встановлені на час воєнного стану.

Водночас з 1 лютого збільшені розміри щомісячного (основного) грошового забезпечення (без додаткової винагороди) військовослужбовців.

Згідно з оприлюдненими Міноборони таблицями, грошове забезпечення рядових, сержантів та старшин за контрактом, які залучені до виконання бойових дій або спеціальних завдань, зменшиться більш ніж удвічі. Водночас у випадку виконання бойових завдань або безпосередньої участі у бойових діях виплати зростуть в середньому на 7-9 тисяч гривень.

Завдяки зміні порядку нарахування доплат військовослужбовцям держава планує заощадити близько 100 мільярдів гривень, розповідав міністр оборони Олексій Резніков.