"Дарниця" отримала сертифікат безпечності харчових продуктів європейського зразка

Провідний виробник лікарських засобів в Україні – фармацевтична компанія "Дарниця" – пройшла сертифікаційний аудит та отримала сертифікат про відповідність систем керування безпечністю харчових продуктів вимогам міжнародного стандарту ISO 22000:2018.

Відповідне рішення прийняли фахівці Органу з сертифікації систем менеджменту "Євростандартсертифікація". Сертифікат для компанії "Дарниця" був внесений до Реєстру цього органу 27 квітня.

Система сертифікації безпечності харчових продуктів запропонована Всесвітньою організацією охорони здоров'я та Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН.

Стандарт ISO 22000 визнається та застосовується у більшості розвинених країн виробниками харчової продукції, пакувальних матеріалів, логістичними компаніями, що займаються дистрибуцією продуктів харчування тощо.

Як відзначили представники компанії, для фармацевтичного сектору така сертифікація означає гарантування належного рівня безпеки пакування ліків та виробництва нелікарських засобів на кшталт біологічно активних добавок до їжі.

"Сертифікація системи з управління безпечністю харчових продуктів за стандартом ISO – це важливий крок, який відкриває для "Дарниці" нові можливості з розширення портфелю продукції, зокрема, для зовнішніх ринків завдяки визнанню відповідності кращим міжнародним виробничим практикам", – підкреслила директорка компанії "Дарниця" з питань якості Ольга Крамаренко.