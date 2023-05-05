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Google додала до свого поштового сервісу Gmail позначки верифікації

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Google додала до свого поштового сервісу Gmail позначки верифікації
Компанія Google вирішила додати до свого поштового сервісу Gmail позначки верифікації у вигляді синіх галочок як захист від шахраїв.

Оновлення позначки – це останнє впровадження технології Brand Indicators for Message Identification (BIMI) від Google, передає LIGA.net із посиланням на блог компанії.

Google почав тестувати BIMI в Gmail у 2020 році. Спочатку це дозволило брендам, які були зареєстровані в BIMI, включати автентифіковані логотипи у свої електронні листи. Синя галочка є найбільш очевидним показником того, що відправник є легітимним.

При наведенні курсору на синю позначку в Gmail, можна побачити вікно, що спливає, із написом "Відправник цього листа підтвердив, що він є власником домену, з якого було надіслано листа, й логотипу на зображенні профілю". Вікно, що спливає, містить посилання, яке перенаправляє на сторінку з додатковою інформацією.

"Надійна автентифікація електронної пошти допомагає користувачам і системам захисту електронної пошти виявляти та зупиняти спам, а також дозволяє відправникам використовувати довіру до свого бренду. Це підвищує довіру до джерел електронної пошти та дає читачам захоплюючий досвід, створюючи кращу екосистему електронної пошти для всіх", – пояснили в компанії.

Функція буде доступна для всіх користувачів до кінця тижня, а адміністратори Workspace можуть допомогти налаштувати BIMI для своєї компанії.

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