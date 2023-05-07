Молдова закриє повітряний простір через проведення саміту європейських лідерів

Повітряний простір Молдови на початку червня буде обмежений у зв’язку з проведенням у Кишиневі саміту Європейської політичної спільноти.

"Із метою забезпечення авіаційної безпеки з 00:00 1 червня до 07:00 2 червня будуть заборонені всі польоти цивільних повітряних суден у всьому повітряному просторі Республіки Молдова, за винятком офіційних повітряних суден", – ідеться в повідомленні молдовського Управління цивільної авіації, передає Європейська правда.

Окреме обмеження встановлене для цивільних безпілотників: їм заборонять входити в повітряний простір Молдови з 00:00 31 травня до 07:00 2 червня. Влада поінформувала про обмеження авіакомпанії, аби вони могли спланувати маршрут.

Також Управління цивільної авіації Молдови повідомило про обмеження на стоянку автомобілів в аеропорту Кишинева з 15 травня, а також просить громадян заздалегідь спланувати графік руху протягом 31 травня, 1 і 2 червня.

"Заходи безпеки, які будуть застосовуватися під час саміту ЄПС, відповідають міжнародним стандартам, будуть вводитися поступово та будуть більш гнучкими, щоб звести до мінімуму незручності для громадян", – запевняється в повідомленні.

Другий саміт Європейської політичної спільноти відбудеться 1 червня в Кишиневі. У ньому візьмуть участь близько 50 офіційних делегацій, до складу яких увійдуть глави європейських держав, глави урядів і високопоставлені чиновники ЄС.

Європейська політична спільнота – ініціатива президента Франції Емманюеля Макрона, підтримана ЄС. За задумом, цей майданчик співпраці не є альтернативою розширення ЄС. Перший саміт відбувся у Празі 6-7 жовтня минулого року.