Польща зможе топити ворожі кораблі, які загрожуватимуть газопроводу Baltic Pipe

Після попередження НАТО про те, що Росія може саботувати підводну енергетичну інфраструктуру, уряд Польщі схвалив проєкт закону, який дозволить військовим потопити ворожий корабель, якщо той націлиться на ключовий газопровід із Норвегії через Балтійське море.

Як пише Reuters із посиланням на повідомлення польського уряду, у "виняткових ситуаціях" і коли інші варіанти вичерпано, військовим буде дозволено зірвати терористичну атаку, потопивши ворожий корабель або дирижабль.

Ключовий союзник України та центр поставок зброї до Києва – Польща – каже, що вона регулярно стає об'єктом російського шпигунства. Країна була відрізана від поставок російського газу рік тому й покладається на імпорт СПГ і постачання трубопроводами з Норвегії.

Раніше повідомлялося, що Росія може пошкодити підводні кабелі, щоб покарати західні країни за підтримку України.

Уряд Польщі заявив, що постійна база підрозділів берегової охорони буде створена в порту Свіноуйсьце, де розташований термінал для імпорту скрапленого газу.

Законопроєкт має бути схвалений парламентом, щоб він став законом.

Минулого місяця Варшава встановила тимчасову 200-метрову зону відчуження навколо терміналу.

У жовтні 2022 року, через кілька днів після вибухів на трубопроводах Nord Stream, що транспортують російський газ через Балтійське море, Польща підвищила рівень безпеки енергетичної інфраструктури за межами своїх кордонів.

Baltic Pipe перетинає трубопроводи Nord Stream біля острова Борнгольм у Балтійському морі. Підводний кабель Швеція-Польща потужністю 600 мегават також перетинається з пошкодженим каналом Nord Stream у цьому районі.