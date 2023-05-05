Норвегія збільшить фінансування для потреб українських біженців

Уряд Норвегії збільшить обсяг коштів, доступних для потреб українських біженців у переглянутому бюджеті на 2023 рік.

Як пише The Local, новий бюджет на 2023 рік оприлюднять наприкінці травня.



"Ми звернулися до муніципалітетів з проханням розмістити загалом 35 тис. біженців у 2023 році. Але останні прогнози, які ми бачили, показують, що їх може бути навіть більше. Ось чому нам потрібно розселити більше біженців", – сказала міністерка праці та соціальної інтеграції Марте М’єс Персен.



Згідно з новим прогнозом, до Норвегії може прибути до 43 тис. біженців. Тому уряд пропонує збільшити фінансування низки напрямків.



Муніципалітети отримають додаткові 50 000 крон (близько 4200 євро) за кожного поселеного біженця. Очікується, що до кінця 2024 року це обійдеться країні до 200 млн крон (до 17 млн євро). Ці гроші додадуть до того фінансування, яке місцева влада отримує для облаштування біженців.

Окрім того, будуть виділені кошти на навчання біженців норвезької мови. На це буде виділено 459 млн крон (понад 38 млн євро) до кінця 2024 року.

Також уряд виділить близько 180 млн крон для відновлення субсидій на оренду житла для біженців.