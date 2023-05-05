Львівський бізнесмен нелегально возив до Росії автівки Rolls-Royce та Maybach в обхід санкцій, – СБУ

Кіберфахівці та слідчі Служби безпеки ліквідували масштабну схему нелегального експорту до РФ підсанкційних автомобілів преміум-класу. До її організації львівський підприємець, який раніше жив в Росії і має там власний бізнес.

Як повідомляє пресцентр СБУ, бізнесмен налагодив схему переправлення елітних авто на територію Росії в обхід міжнародних санкцій, скориставшись тим, що більшість світових автокомпаній вийшли з ринку РФ.

За даними слідства, серед його замовників були представники топменеджменту російського "Газпрому" і пропагандистського телеканалу Russia Today.

Правоохоронці встановили, що з серпня 2022 року до березня 2023-го ділок нелегально переправив російським "замовникам" 45 автомобілів на загальну суму понад 3 млн євро. Для цього він купував преміальні транспортні засоби в українських автосалонах та оформлював їх на підконтрольні комерційні структури. Потім за підробленими документами він переправляв їх транзитом через територію Євросоюзу до Білорусі, а звідти – до Росії.

Крім того, він подав до Державної податкової служби заяву на відшкодування ПДВ на загальну суму понад 6 млн грн. Співробітники Служби безпеки викрили цю оборудку і заблокували її.

Також за поданням СБУ накладено арешт на майно учасників оборудки на загальну суму понад 700 млн грн.

До списку заблокованих активів входять корпоративні права на 17 підприємств, більше ніж пів сотні нежитлових виробничих приміщень у різних регіонах України, у тому числі в Криму, 22 квартири у Києві та Львові, майже три десятки земельних ділянок і більше ніж 40 елітних автомобілів.

На підставі зібраних доказів організатору злочинної схеми повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України.