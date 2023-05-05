Нацбанк спрогнозував значне зниження інфляції вже у першому півріччі
Про це свідчить щоквартальний інфляційний звіт регулятора за квітень 2023 року.
Зазначається, що під впливом жорстких монетарних умов, зниження світової інфляції та стриманого внутрішнього попиту інфляція в Україні цьогоріч сповільниться до 14,8%.
"Стрімке зниження інфляції очікується, зокрема, в першому півріччі поточного року. У другому півріччі темпи зростання споживчих цін зберігатимуться на практично незмінному рівні переважно з огляду на нерівномірну базу порівняння та анонсоване повернення податків на паливо з метою зменшення тиску на державні фінанси", – йдеться у звіті.
Водночас, за прогнозами НБУ, наступного року інфляція сповільниться до 9,6%, а у 2025 році – до 6%. Послаблення інфляційного тиску очікується з урахуванням припущення про зниження безпекових ризиків з початку 2024 року, закладене у прогноз, подальше відновлення логістики і виробничих потужностей та послідовну монетарну політику Нацбанку.
При цьому, зауважує регулятор, монетарні умови ще тривалий час залишатимуться достатньо жорсткими навіть за умови зниження облікової ставки з четвертого кварталу 2023 року.
"Це зумовлюється очікуваним сповільненням інфляції та відповідно зростанням реальної дохідності гривневих інструментів. Послідовна монетарна політика, спрямована на підтримання привабливості гривневих заощаджень, дасть змогу зберегти курсову стійкість, у тому числі на етапі пом'якшення валютних обмежень", – йдеться у звіті.
Як повідомлялося, Національний банк покращив прогноз економічного зростання у 2023 році з 0,3% до 2%.