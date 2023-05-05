Нацбанк спрогнозував значне зниження інфляції вже у першому півріччі

Уже у першому півріччі 2023 року Національний банк прогнозує стрімке зниження інфляції.

Про це свідчить щоквартальний інфляційний звіт регулятора за квітень 2023 року.

Зазначається, що під впливом жорстких монетарних умов, зниження світової інфляції та стриманого внутрішнього попиту інфляція в Україні цьогоріч сповільниться до 14,8%.

"Стрімке зниження інфляції очікується, зокрема, в першому півріччі поточного року. У другому півріччі темпи зростання споживчих цін зберігатимуться на практично незмінному рівні переважно з огляду на нерівномірну базу порівняння та анонсоване повернення податків на паливо з метою зменшення тиску на державні фінанси", – йдеться у звіті.

Водночас, за прогнозами НБУ, наступного року інфляція сповільниться до 9,6%, а у 2025 році – до 6%. Послаблення інфляційного тиску очікується з урахуванням припущення про зниження безпекових ризиків з початку 2024 року, закладене у прогноз, подальше відновлення логістики і виробничих потужностей та послідовну монетарну політику Нацбанку.

При цьому, зауважує регулятор, монетарні умови ще тривалий час залишатимуться достатньо жорсткими навіть за умови зниження облікової ставки з четвертого кварталу 2023 року.

"Це зумовлюється очікуваним сповільненням інфляції та відповідно зростанням реальної дохідності гривневих інструментів. Послідовна монетарна політика, спрямована на підтримання привабливості гривневих заощаджень, дасть змогу зберегти курсову стійкість, у тому числі на етапі пом'якшення валютних обмежень", – йдеться у звіті.

Як повідомлялося, Національний банк покращив прогноз економічного зростання у 2023 році з 0,3% до 2%.