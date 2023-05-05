Польські водії заблокували рух вантажівок через найбільший пункт пропуску на кордоні з Україною (оновлено)

Рух вантажівок через пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на кордоні з Польщею ускладнено, польські прикордонники пропускають лише транспорт, який перевозить гуманітарну допомогу, небезпечні вантажі та тварин.

Як повідомили у Державній прикордонній службі, рух блокується через акцію протесту польських перевізників перед пунктом пропуску "Дорогуськ – Ягодин" з боку Польщі, яка розпочалася напередодні.

"У зв’язку з цим, польською стороною призупинено оформлення вантажних автомобілів на в'їзному та виїзному напрямках. На виїзд з Польщі (в'їзд в Україну) пропускається лише транспорт, який перевозить гуманітарну допомогу, небезпечні вантажі та тварин", – пояснили прикордонники.

Водночас пропуск автобусів здійснюється в обох напрямках у звичному порядку.

За попередньою інформацією, страйк погоджено з правоохоронними органами Польщі до 24:00 3 червня 2023 року.

У Міністерстві інфраструктури уточнили, що серед вимог польських протестувальників – повернення дозволів на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень для українських перевізників на в'їзді до Польщі. Йдеться також про застосування до українських перевізників екологічної норми "Євро-4", яка в Україні застосовується по відношенню до польських перевізників.

Мінінфраструктури звернулося до польських колег з проханням врегулювати ситуацію, що склалася.

"Пункт пропуску "Ягодин – Дорогуськ" забезпечує близько 40% вантажопотоку до Польщі. Блокування кордону спричиняє критичну для експорту ситуацію... Вважаємо сьогоднішній страйк штучним і таким, що суперечить спільним європейським прагненням та цінностям. Закликаємо наших колег, польських урядовців провести відповідні заходи для вирішення існуючої проблеми та розʼяснити протестувальникам шляхи подолання непорозумінь", – наголосив віцепрем’єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков.