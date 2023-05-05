Банки отримали 34 мільярди чистого прибутку за квартал, – НБУ

Платоспроможні банки за підсумками роботи у першому кварталі 2023 року отримали 34 млрд грн чистого прибутку, порівняно із 152 млн грн збитку за аналогічний період минулого року.

Як повідомляє пресслужба Національного банку України (НБУ), прибутки отримали 60 із 65 платоспроможних банків, лише 5 банків були збитковими із сукупним збитком 40 млн грн.

"Головні чинники прибутковості сектору – зростання доходів в результаті поступового відновлення банківської діяльності та порівняно несуттєві обсяги доформування резервів", – зазначається у повідомленні.

Так, банки збільшили операційний дохід на 48% у річному вимірі. Чистий процентний дохід за перший квартал у річному обчисленні збільшився на 41%.

Нацбанк зазначає, що попри значне збільшення процентних витрат внаслідок підвищення процентних ставок за депозитами, процентні доходи зросли ще суттєвіше. Чистий комісійний дохід зріс на 20% порівняно з результатом першого кварталу 2022 року.

"Обсяги банківських послуг відновлюються з поступовим відновленням економічної активності, у тому числі і після обстрілів енергетичної інфраструктури наприкінці минулого – початку поточного року", – пояснюють у НБУ.

Підвищенню прибутковості банків також сприяє позитивний результат операцій з купівлі-продажу валюти, який у першому кварталі був у 2,3 раза вищим у річному вимірі.

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Чистий операційний прибуток банків до відрахувань у резерви збільшився у першому кварталі 2023 року у річному вимірі вдвічі – до 45,9 млрд грн.

Водночас темпи відрахувань у резерви під збитки від активних операцій знизилися на 82%, зокрема, в резерви під кредити – на 90%. Загалом із початку повномасштабного вторгнення банки сформували резерви під кредитні втрати на 108 млрд грн.

Рентабельність капіталу сектору на 1 квітня 2023 року становила 58% порівняно з "мінус" 0,25% рік тому.

Нацбанк також зауважує, що нарахований за квартал податок на прибуток перевищив відповідний річний показник історично найприбутковішого 2021 року.

Як повідомлялося, український банківський сектор за підсумками роботи у 2022 році отримав 24,7 млрд грн чистого прибутку, що втричі менше, ніж за 2021 рік. Загалом, станом на 1 січня 2023 року із 67 платоспроможних банків 46 були прибутковими та отримали чистий прибуток 45,6 млрд грн, що перекрило збитки 21 банку на загальну суму 20,8 млрд грн. При цьому п’ять найприбутковіших банків сформували 89% усього прибутку.

Найбільший в Україні державний "Приватбанк" попри повномасштабну війну завершив 2022 рік з чистим прибутком 30,25 млрд грн. Це більше, ніж загальний прибуток всієї банківської системи.