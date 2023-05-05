Колишніх керівників Житомирського бронетанкового заводу судитимуть на розтрату майна на майже 5 мільйонів

До суду скерували обвинувальний акт за обвинуваченням колишніх директора та заступника директора Житомирського бронетанкового заводу у розтраті майна державного резерву на понад 4,5 млн грн.