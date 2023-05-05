Raiffeisen Bank збільшив прибутки в Росії у першому кварталі втричі

Австрійська група Raiffeisen Bank International заявила про зростання своїх прибутків в РФ у понад тричі в першому кварталі, частково завдяки вищому відсотковому доходу.

Як повідомляє Reuters, після сплати податків прибуток у Росії становив 301 млн євро проти 96 млн євро роком раніше.



"Група продовжить роботу над потенційними угодами, які можуть призвести до продажу або виділення Райффайзенбанку в Росії", – заявили в RBI.



За даними банку, вищий відсотковий дохід був отриманий, незважаючи на падіння обсягів кредитів на 24%, також зростанню доходів сприяло зміцнення рубля.

Попри те, що діяльність RBI у РФ зробила значний внесок у прибуток групи, через санкції все, що вона заробляє в Росії, залишається у її дочірньої компанії.

Кількість співробітників у російському підрозділі зросла за квартал на 2,3%, до 9890 осіб, а кількість клієнтів скоротилася на 13%, до 3,2 млн осіб.

Як повідомлялося, австрійський Raiffeisen Bank International (RBI) оголосив, що продасть свій бізнес у Росії або виведе "Райффайзенбанк" із периметра групи, а також скоротить ділову активність у Росії.

Глава групи Йоханн Штробль на щорічних зборах акціонерів пообіцяв, що Raiffeisen "продовжуватиме скорочувати ділову активність у Росії в міру здійснення цих можливих угод", але має намір зберегти "деякі банківські операції в Росії для виконання умов банківської ліцензії".

Раніше Reuters із посиланням на джерела повідомило, що Європейський центральний банк тисне на австрійський Raiffeisen Bank International, щоб він згорнув свій бізнес та вийшов із Росії. Хоча ЄЦБ не просить Raiffeisen негайно залишити країну, він хоче отримати план дій для згортання бізнесу. Такий план може включати продаж або закриття російського банку.

Як повідомлялося, 23 березня Національне агентство з питань запобігання корупції внесло Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни за продовження роботи банку в Росії та офіційне визнання так званих "ДНР" та "ЛНР".

У січні Національний банк України (НБУ) публічно закликав керівників міжнародних банківських груп виконати свої обіцянки та припинити роботу в Росії. Такі звернення були спрямовані на адресу Raiffeisen Bank International, Intensa Sanpaolo, OTP Bank, ING Bank, Credit Agricole.

Раніше стало відомо, що російські дочірні банки іноземних фінустанов, включаючи Raiffeisen Bank International (Відень), Citibank (Нью-Йорк), Credit Europe Bank (Амстердам) та OTP Bank (Будапешт), разом із російськими банками надають кредитні канікули росіянам, які воюють в Україні.

Крім того, на своїх сайтах російські "Райффайзен банк" та "ОТП Банк" визнають існування так званих "Луганської та Донецької народних республік" та називають війну в Україні "спецоперацією". На сайті "Райффайзен банку" також вказується про надання військовим РФ кредитів за пільговими умовами.