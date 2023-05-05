Японська мережа одягу Uniqlo закриває магазини і остаточно йде з Росії

Японська мережа одягу Uniqlo, яка навесні 2022 року призупинила роботу своїх магазинів у Росії, вирішила закрити більшість із них.

Як пише російський "Коммерсант", на місці магазинів Uniqlo вже відкриваються магазини Gloria Jeans, яка ще до початку повномасштабної війни відкрила свої фабрики на окупованих територіях Луганської області.

Представник Gloria Jeans підтвердив, що найближчими місяцями рітейлер відкриє свої магазини в кількох місцях, які раніше займала Uniqlo.

До цього Gloria Jeans вже орендувала площі Uniqlo на Новому Арбаті в Москві та в "Будинку мод" у Санкт-Петербурзі.

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Як повідомлялося, японська мережа Uniqlo призупинила роботу в Росії 10 березня 2022 року у відповідь на повномасштабне російське вторгнення в Україну. В Росії у неї було 50 її магазинів.

Восени 2022 року Uniqlo почала скорочувати мережу своїх магазинів у Росії. У лютому 2023 року російські ЗМІ писали, що японський виробник і продавець одягу Uniqlo вирішив остаточно піти з країни і не планує відновлювати роботу своїх магазинів.

Uniqlo – японська роздрібна мережа повсякденного одягу "для всіх". Належить японському холдингу Fast Retailing Co. Станом на середину 2017 року під вивіскою Uniqlo працювало 1 800 точок у 18 країнах світу.