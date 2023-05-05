Влада курортного острова Балі погрожує запровадити квоти для туристів через росіян

Індонезійський курортний острів Балі може запровадити квоти для іноземних туристів через засилля російських туристів, які найчастіше порушують правила перебування.

Про це заявив губернатор острова Балі Ваян Костер, пише російська редація Forbes із посиланням на місцеве видання Detik.

Він анонсував програму "100 років розвитку на Балі" і заявив, що так влада острова має намір боротися з туристами, які порушують правила перебування.

"Ми більше не проводитимемо політику масового туризму, ми обмежимо (потік туристів, – ред.), впровадивши систему квот на наступні 100 років", – пояснив Костер.

Якщо ця система буде введена, то іноземцям доведеться реєструватися заздалегідь і чекати своєї черги на в'їзд.

Костер зазначив, що туристи, які хочуть приїхати на Балі наступного року, мають реєструватися "прямо зараз".

За його словами, причина запровадження квот – поведінка туристів.

"Зараз виникло нове явище, коли низка туристів хуліганять, бешкетують, більшість із них – з Росії", – пояснив Костер.

Він уточнив, що з початку 2023 року з Індонезії депортували 101 туриста, більшість із них – 27 осіб – росіяни. Усього ж на Балі знаходиться приблизно 50 тисяч росіян, додав Костер.

Як повідомлялося, у березні Костер закликав уряд Індонезії скасувати спрощену процедуру отримання віз після прибуття для росіян та українців, оскільки вони намагаються шукати роботу в країні, в’їхавши за туристичними візами.