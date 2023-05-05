МАГАТЕ перевірило Хмельницьку АЕС та замінила працівників ще на двох станціях

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) 3 травня успішно провело інспекцію Хмельницької АЕС у межах угоди з Україною у зв’язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї.

Про це повідомляє Державна інспекція ядерного регулювання.

"Мета інспекцій – перевірка відсутності незаявлених ядерних матеріалів та інформації про конструкцію ядерної установки, яка була надана Україною відповідно до угоди. Зауважень від інспектора МАГАТЕ не було", – наголосили в ДІЯРУ.

Водночас також 3 травня відбулися ротації експертів постійних моніторингових місій МАГАТЕ на Чорнобильській та Рівненській АЕС. Там приступили до роботи шоста та сьома групи експертів відповідно.

Зазначається, що на Чорнобильській, Рівненській, а також на Південноукраїнській і Хмельницькій АЕС постійні моніторингові місії МАГАТЕ розпочали свою діяльність у січні 2023 року.

На окупованій Запорізькій АЕС постійна моніторингова група працює із вересня 2022 року. Розташування місій на всіх українських АЕС відбулося у відповідь на офіційний запит України.

Як повідомлялося, чергова ротація експертів МАГАТЕ на Запорізькій АЕС відбулася 27 квітня.