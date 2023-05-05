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МВС змінить процедуру складання іспитів на водійські права

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МВС змінить процедуру складання іспитів на водійські права
У Міністерстві внутрішніх справ повідомили про зміни, що стосуватимуться процедури складання теоретичних і практичних іспитів для майбутніх водіїв.

"Зокрема, протягом усього часу складання теоретичного іспиту відбуватиметься відео-, аудіозапис не лише особи та рухів її рук, а й екзаменатора та його дій, а також відеозапис усієї площі екзаменаційного класу та екрана монітора робочого місця, на якому особа складає теоретичний іспит", – сказано в повідомленні.

Також технічно документуватиметься вся процедура складання іспиту з водіння. Фіксуватимуть на аудіо та відео не лише учня та екзаменатора, а й усі їх дії, включно з рухами рук та ніг.

Крім цього, вестиметься відео- та аудіозапис дорожньої обстановки попереду і, якщо дозволяє конструкція, позаду транспортного засобу, на якому приймається практичний іспит. 

Для такої комплексної фіксації використовуватиметься надсучасний технічний комплекс, який вже проходить тестування. До кінця року планується обладнати такою технікою майже 150 автомобілів.

Також заплановано збільшення терміну, під час його особа може отримати відеофайл із процедури складання іспиту для оскарження результатів.

Крім цього планують скасувати кількість спроб для складання практичних іспитів. Станом на сьогодні, якщо особа тричі не склала практичний іспит – вона проходить повторну перепідготовку з практичного керування транспортним засобом і знову має три спроби.

Якщо ж відповідну норму закону буде прийнято, учень, який не склав теоретичний іспит з першого разу, зможе складати його повторно через 10 календарних днів. Така сама ситуація буде й із практичним іспитом.
Усі ці та інші зміни направлені на максимальну відкритість процедури отримання посвідчення водія та унеможливлення спекуляцій під час складання та прийому іспитів.

Водночас про скорочення кількості навчальних закладів чи інструкторів мова не йде.

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Топ коментарі

  • genkag jeny
    сейчас как раз сдаю на права . практику не сдают даже люди умеющие хорошо водить машину ... правила написаны под гаишников . если во время движения отказал спидометр нужно попытатся устранить неисправность на месте - я как автоелектрик с 15 летним стажем утверждаю что ето бред сивой кобылы . того кто ето написал нужно гнать нах-й . на современных автомобилях в основном скорость автомобиля с датчиков абс передается в эбу двигателя и от туда уже по Кан шине идет на панель приборов . что простой водитель будет смотреть ???
  • Michael Krishtopa 1df41f20
    Тобі не подобається що скасовується корупція у цьому сегменті? Що права можна придбати?
  • Garry Dron aa5c483c
    Після бурштину, торгівлі спиртом і звісно митниці школи автоводіння (автокурси) по всій Україні це неісякаєма жила з міліардними доходами як для ДАІ, так і для чиновників
    Хочете щоб ваша диттина як у всьому світі отримала водійське посвідчення у школі в старших класах ? А хрєн вам - несіть грощі на автокурси 😁
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