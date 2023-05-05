Кабмін змінив керівника Адміністрації морських портів

Новим керівником ДП "Адміністрація морських портів України" за погодженням Кабміну призначено Юрія Литвина.

Як повідомляє пресслужба Мінінфраструктури, на цій посаді він має підвищити ефективність Дунайського портового кластера, який наразі є ключовим альтернативним шляхом для експортно-імпортної логістики, а також на залученні інвестицій в портову галузь.

"Серед пріоритетів також забезпечення стабільної роботи "Зернової ініціативи" та забезпечення готовності портів до відновлення вільного комерційного судноплавства", – зазначається у повідомленні.

До призначення Юрій Литвин з червня 2021 року очолював державне підприємство "Укрводшлях", у 2016-2020 роках працював у Антимонопольному комітеті (АМКУ), з 2012 по 2015 рік працював на різних посадах у департаменті майнових прав державного концерну "Укроборонпром".

Своєю чергою на посаді голови ДП "Укрводшлях" Юрія Литвина замінить Юрій Пушенко, який до цього був заступником директора з економічних питань.

Як повідомлялося, у червні 2022 року Кабмін поклав виконання обов'язків голови ДП АМПУ на Олексія Вострікова, до цього він був заступником голови АМПУ з технічних питань та розвитку інфраструктури.