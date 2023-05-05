Україна зменшила експорт меду за рік на 17%

У 2022 році Україна знизила продажі меду на закордонних ринках – 48 тис. тонн (-17%) вартістю $137 млн (-5%), при цьому експортна ціна сягнула $2853 за тонну.

"Мед останніми роками став одним з тих продуктів, який приносить стабільно високу виручку українським експортерам. Хоча в кількісному виразі обсяги його продажів демонструють коливання, завдяки зростанню цін з 2021 року це не надто впливає на суму загального доходу", – сказано в повідомленні "Української асоціації аграрнго експорту".

Минулого року мед українського виробництва експортувався переважно до країн ЄС, звідки було отримано виручку в сумі $120 млн (88% загальної вартості).

Основними покупцями українського меду в 2022 році виступали Німеччина ($38 млн), Польща ($24 млн), Франція ($11 млн), США ($10 млн), Італія ($7 млн), Іспанія ($6 млн), Бельгія ($6 млн).

Крім того, варто виділити окремі країни з інших регіонів, які імпортували цей солодкий продукт бджільництва з України, зокрема Японію (на $1,7 млн), а також Туреччину, Ізраїль, Катар, ОАЕ, Сомалі.