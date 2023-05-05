Державний "Приватбанк" витратить 3 мільйони на розвиток свого YouTube-каналу

"Приватбанк" 17 квітня уклав угоду з фірмою "Авардс Медіа" про надання рекламних та маркетингових послуг на загальну суму 2,9 млн грн.

Про це повідомляють Наші гроші з посиланням на дані у системі Prozorro.

Банк замовив фірмі послуги онлайн-медійного агентства, а саме для розвитку YouTube-каналу банку. Вона розробить три ідеї формату каналу, проведе кастинг, створить відеоролики, забезпечить їхнє просування, займатиметься контент-менеджментом та інтеграціями з блогерами.

Вартість розробки однієї ідеї для формату YouTube-каналу оцінили у 20 тисяч гривень, вартість виробництво одного ролика – у 50-60 тисяч гривень, також передбачено 600 тисяч гривень на платне просування відео у YouTube та 500 тисяч гривень на інтеграції з блогерами.

Половину вартості договору сплатять наперед, а решту – після надання послуг.

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Бюджет закупівлі становив 4,09 млн грн. Ціна переможця виявилась на 29% нижчою. У нього було два конкуренти, проте інформація про цих учасників не розкривається.

Засновниками столичної "Авардс Медіа" є Степан Михайлов і Сергій Бєлоусов, а керує нею Алеся Григоренко. Офіційна електронна пошта фірми [email protected] належить компанії "AIR Media-Tech", яку Михайлов і Бєлоусов заснували в Канаді. Вона створює сервіси для розвитку, збільшення доходу та підвищення впізнаваності креаторів, відеоконтенту і брендів на діджитал-платформах. Компанія є сертифікованим партнером "YouTube".