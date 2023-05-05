Фінська Fortum попередила Путіна про наслідки через захоплення активів компанії у Росії

Фінський енергохолдинг Fortum категорично заперечує проти указу російського президента Владіміра Путіна, яким було запроваджено тимчасове управління активами компанії в Росії, та вживатиме всіх заходів для захисту своїх інтересів.

У оприлюдненій на офіційному сайті холдингу заяві наголошується, що своїми діями РФ призвела до звільнення гендиректора дочірньої компанії "Фортум" і позбавила Fortum прав акціонера.

"Електростанції Fortum в Росії є найсучаснішими та найефективнішими на ринку та відповідають високим галузевим стандартам. Fortum вважає дії Росії грубим порушенням міжнародного права та прав Fortum як іноземного інвестора. Fortum готується вжити всіх необхідних заходів для захисту своїх прав відповідно до відповідного міжнародного законодавства", – йдеться у заяві.

Fortum проаналізує загальний вплив дій Росії на компанію та повідомить більше про свої плани разом із оголошенням фінансових результатів за перший квартал 11 травня.

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Як повідомлялося, напередодні російський президент Владімір Путін підписав указ про запровадження тимчасового управління майном резидентів країн, які сама Росія називає "недружніми", у випадку, якщо в цих країнах Росію або російських фізичних чи юридичних осіб позбавлять власності.

Першими у переліку такого майна опинилися 83,73% енергетичної компанії "Юніпро", які належать німецькій Uniper SA, а також 98% компанії енергогенеруючої компанії "Фортум", яка належить структурам фінського енергохолдингу Fortum. Росімущєство призначило керівниками "Юніпро" та "Фортум" менеджерів корпорації "Роснєфть", якою керує один із найближчих соратників російського президента Ігор Сєчін.

Нагадаємо, у грудні минулого року німецький уряд оголосив про націоналізацію енергетичної компанії Uniper, яка належала фінському холдингу Fortum і опинилась на межі банкрутства через припинення постачання газу з Росії.

Фінський енергохолдинг Fortum у травні 2022 року оголосив про припинення бізнесу в Росії і планував продати свої російські активи, у тому числі 98,23% у ПАТ "Фортум".

Російські компанії "Фортум" і "Юніпро" володіють 12 вугільними та газовими ТЕС потужністю 16 ГВт, також "Фортум" належать 29,45% акцій ТГК-1 (володіє ТЕС і ГЕС на північному заході РФ, підконтрольна "Газпром енергохолдингу"), вітро- та сонячна генерація.