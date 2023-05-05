Кінець пандемії: Голова ВООЗ оголосив про завершення надзвичайної ситуації через COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила про завершення надзвичайного стану у сфері охорони здоров’я, запровадженої через глобальний спалах COVID-19.

Про це гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус заявив на пресконференції, повідомляє пресслужба організації у Twitter.

"Вже більше року пандемія має низхідну тенденцію, імунітет населення зростає завдяки вакцинації, знижується смертність і послаблюється тиск на системи охорони здоров’я. Ця тенденція дозволила більшості країн повернутися до життя, яке ми знали раніше", – сказав голова ВООЗ.

"Тому з великою надією я оголошую, що глобальна надзвичайна ситуація у сфері охорони здоров’я, пов'язана з COVID-19, завершилася. Однак це не означає, що COVID-19 більше не становить глобальної загрози здоров’ю. Минулого тижня COVID-19 забирав життя кожні три хвилини– і це лише ті смерті, про які ми знаємо", – додав Гебреєсус.

Він нагадав, що 1221 день тому ВООЗ дізналася про групу випадків пневмонії невідомого походження к китайському Ухані.

"30 січня 2020 року за порадою Комітету з надзвичайних ситуацій, скликаного відповідно до Міжнародних медико-санітарних правил, я оголосив надзвичайний стан у сфері охорони здоров’я, що викликає міжнародне занепокоєння через глобальний спалах COVID-19 – найвищий рівень тривоги згідно з міжнародним правом", – зазначив голова ВООЗ.

Він зауважив, що на той час за межами Китаю було зареєстровано менше 100 випадків COVID-19 і жодної смерті від ускладнень, викликаних цим вірусом.

"За 3 роки з того часу COVID-19 перевернув наш світ з ніг на голову. ВООЗ повідомила про майже 7 мільйонів смертей, але ми знаємо, що кількість у кілька разів більша – щонайменше 20 мільйонів", – наголосив Гебреєсус.

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За його словами, руйнівного впливу внаслідок пандемії зазнали системи охорони здоров’я багатьох країн.

"Але COVID-19 – це набагато більше, ніж криза охорони здоров’я. Це спричинило серйозні економічні потрясіння, викресливши трильйони ВВП, перешкоджаючи подорожам і торгівлі, закриваючи бізнес і занурюючи мільйони людей у бідність", – наголосив голова ВООЗ.

Він зазначив, що COVID-19 також загострив політичні розбіжності всередині та між націями, а також підірвав довіру між людьми, урядами та установами, які підживлювалися потоком дезінформації.

Водночас, за даними Міністерства охорони здоров'я, в Україні ще не досягли цільового рівня охоплення 70% населення вакцинацією проти COVID-19. В Україні досі від наслідків хвороби вмирає майже сто людей щотижня. Більшість із них – старші за 60 років.

За даними ВООЗ, станом на 1 січня 2023 року мешканці України отримали 34 939 868 доз вакцини проти COVID-19, причому 90% з них введено до повномасштабного вторгнення Росії.