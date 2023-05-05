Нацбанк анулював ліцензії страховій компанії Unipolis

Національний банк України (НБУ) анулював ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг ПрАТ "Страхова компанія "Універсальний поліс", що працює під брендом Unipolis.

Відповідне рішення правління Нацбанку набирає чинності з 5 травня, повідомляє пресслужба регулятора.

У НБУ пояснили, що страховик протягом року повторно порушив вимоги ліцензійних умов. Зокрема, страхова компанія не дотримується обов’язкових фінансових нормативів (нормативу платоспроможності та достатності капіталу та нормативу ризиковості операцій).

11 листопада 2022 року Нацбанк вже призупинив дію ліцензій ПрАТ "Страхова компанія "Універсальний поліс" на здійснення страхової діяльності у зв’язку з порушенням обов’язкових фінансових нормативів.

Страхова компанія "Універсальний поліс" здійснює діяльність у сегменті non-life. За даними звітності за 2022 рік, сума страхових премій компанії становила 72 млн грн (з неї 90% – від перестрахувальників), страхових виплат – 36 млн грн. Частка ринку компанії за результатами 2022 року – 0,2%. За даними звітності за перший квартал 2023 року, компанія страхових премій не отримувала.

Бенефіціаром заснованої у 2001 році страхової компанії "Універсальний поліс" у держреєстрі вказана Світлана Сергієнко (24%), ще 8 акціонерів мають менше 10% акцій кожен.

Як повідомлялося, наприкінці березня Національний банк анулював ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) страховим компаніям "Інгосстрах" та "Провідна".