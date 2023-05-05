Справа Сенниченка: Суд заочно арештував колишнього керівника ОГХК

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав колишньому виконувачу обов’язків директора АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія" запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), запобіжний захід йому обрали заочно.

"Після його затримання та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу", – зазначається у повідомленні.

У САП уточнили, що в.о. директора "ОГХК" повідомлено про підозру як учаснику злочинної організації, яка протягом 2019-2021 років заволоділа понад 500 млн грн коштів держпідприємств, зокрема "Одеського припортового заводу" та "Об’єднаної гірничо-хімічної компанії".

За даними НАБУ, йдеться про колишнього в.о. директора ОГХК Артура Сомова.

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Як повідомлялося, наприкінці березня Національне антикорупційне бюро викрило злочинну організацію на чолі з колишнім головою Фонду держмайна Дмитром Сеннниченком. Упродовж 2019-2021 років її учасники заволоділи понад 500 млн грн коштів АТ "Одеський припортовий завод" та АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія".

Сума неправомірної вигоди, отримана членами злочинної організації за весь час контролю над "Одеським припортовим заводом" становить понад 2 мільярди гривень.

У НАБУ уточнювали, що вдалося затримати лише в.о. директора "ОПЗ" і радника голови ФДМУ. Решті сімом фігурантам справи – ексголові ФДМУ, наближеній до нього особі, в.о. директора "ОПЗ", в.о. керівника АТ "ОГХК", двом власникам ТОВ і одній фізичній особі – про підозру повідомили в порядку ст.135, ст. 278 КПК України. Їх оголосили у розшук.