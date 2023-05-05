В уряді Росії заявили про відновлення повноцінної роботи мосту в окупований Крим
Про це заявив російський віцепрем'єр Марат Хуснуллін, повідомляє пресслужба уряду РФ.
"Будівельники здійснили заміну двох прольотів на другій залізничній колії. Працювали цілодобово у дві зміни у непростих погодних умовах. Такий режим будівництва дозволив значно випередити графік", – заявив російський віцепрем'єр.
За його словами, терміни ремонту вдалося скоротити завдяки тому, що "проєктувальники знайшли нестандартні рішення".
На час ремонту рух мостом здійснювався в обох напрямках непошкодженим першим залізничним шляхом із 100-відсотковим оглядом потягів та вагонів.
Як повідомлялося, раніше російський уряд наказав відремонтувати пошкоджений внаслідок вибуху Керченський міст в окупований Крим до 1 липня 2023 року.
Нагадаємо, вранці 8 жовтня 2022 року на Керченському мосту вибухнула вантажівка, після чого спалахнули цистерни з паливом у складі потяга, що проїжджав залізничною ниткою моста. У результаті впали два автомобільні прольоти мосту, четверо людей, за даними російського слідства, загинули.
Кремль звинуватив у події українські спецслужби. Президент України Володимир Зеленський заявив, що, наскільки йому відомо, Київ не є замовником вибуху на Керченському мості.
Після вибуху неушкодженими прольотами Кримського мосту могли пересуватися легкові автомобілі, автобуси та вантажівки до 40 тонн (їх не пропускали без огляду). Решта вантажівок чекали у чергах на поромній переправі, влада РФ намагалася змусити частину з них їхати у Крим в обхід – через окуповані території Донецької та Запорізької областей України.
23 лютого 2023 року було відкрито рух автомобільною частиною мосту.