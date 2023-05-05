В уряді Росії заявили про відновлення повноцінної роботи мосту в окупований Крим

Росія відновила рух другою колією залізничної частини Керченського мосту, який був закритий після вибуху та пожежі 8 жовтня 2022 року.

Про це заявив російський віцепрем'єр Марат Хуснуллін, повідомляє пресслужба уряду РФ.

"Будівельники здійснили заміну двох прольотів на другій залізничній колії. Працювали цілодобово у дві зміни у непростих погодних умовах. Такий режим будівництва дозволив значно випередити графік", – заявив російський віцепрем'єр.

За його словами, терміни ремонту вдалося скоротити завдяки тому, що "проєктувальники знайшли нестандартні рішення".

На час ремонту рух мостом здійснювався в обох напрямках непошкодженим першим залізничним шляхом із 100-відсотковим оглядом потягів та вагонів.

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Як повідомлялося, раніше російський уряд наказав відремонтувати пошкоджений внаслідок вибуху Керченський міст в окупований Крим до 1 липня 2023 року.

Нагадаємо, вранці 8 жовтня 2022 року на Керченському мосту вибухнула вантажівка, після чого спалахнули цистерни з паливом у складі потяга, що проїжджав залізничною ниткою моста. У результаті впали два автомобільні прольоти мосту, четверо людей, за даними російського слідства, загинули.

Кремль звинуватив у події українські спецслужби. Президент України Володимир Зеленський заявив, що, наскільки йому відомо, Київ не є замовником вибуху на Керченському мості.

Після вибуху неушкодженими прольотами Кримського мосту могли пересуватися легкові автомобілі, автобуси та вантажівки до 40 тонн (їх не пропускали без огляду). Решта вантажівок чекали у чергах на поромній переправі, влада РФ намагалася змусити частину з них їхати у Крим в обхід – через окуповані території Донецької та Запорізької областей України.

23 лютого 2023 року було відкрито рух автомобільною частиною мосту.