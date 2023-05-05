Рівень безробіття цьогоріч знизиться до 18,3%, – НБУ
"Однак він перевищуватиме довоєнний рівень, зокрема з огляду на ймовірне збереження значних кваліфікаційних та регіональних диспропорцій на ринку праці", – сказано в інфляційному звіті Національного банку України.
Реальні зарплати повернуться до зростання, яке, однак, цьогоріч буде помірним (3,7%) через все ще значну інфляцію.
Натомість номінальні зарплати зростатимуть двознаковими темпами на всьому прогнозному горизонті.
"Після зниження безпекових ризиків та повноцінного відкриття кордонів значній частині бізнесу доведеться конкурувати за робітників, у тому числі і з закордонними роботодавцями, що стане вагомим чинником для подальшого зростання заробітних плат", – сказано в повідомленні.
Водночас, НБУ уточнив оцінку рівня безробіття у 2022 році.
Альтернативні оцінки ринку праці підтвердили не лише значне підвищення рівня безробіття в Україні після повномасштабного вторгнення, а й позитивну динаміку на ринку праці в другому півріччі. Ґрунтуючись на отриманих даних, НБУ поліпшив оцінку безробіття у 2022 році до 21,1% (з 25,8%).