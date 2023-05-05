Український лоукостер SkyUp відкрив авіакомпанію в ЄС

Український лоукостер SkyUp відкрив повноцінну авіакомпанію в Євросоюзі, що дозволить йому розширити діяльність у країнах Європи.

Як повідомили у SkyUp, дочірнє підприємство SkyUp MT зареєстроване на Мальті та вже отримало сертифікат експлуатанта (AOC), ліцензію на виконання рейсів (AOL) та сертифікат організації з підтримки льотної придатності (CAMO), передає avianews.com.

Отриманий пакет документів дозволяє SkyUp MT розпочати польоти як повноцінна авіакомпанія ЄС та скористатися перевагами відкритого неба.

Діюче законодавство ЄС передбачає, що авіакомпанія з європейським сертифікатом може виконувати рейси у будь-яких напрямках у межах Євросоюзу без обмежень.

У SkyUp вже заявили, що в перспективі зможуть сформувати власну польотну програму, а зараз зможуть ефективно працювати на умовах мокрого лізингу – здавати власні літаки з екіпажами іншим авіакомпаніям.

Наразі у флоті SkyUp MT знаходиться один авіалайнер. Це 189-місний Boeing 737-800 2011 року випуску, який отримав реєстрацію 9H-SAU. До передачі на Мальту він літав в українській SkyUp під номером UR-SQM.

SkyUp планує розширити флот свого підрозділу на Мальті до кінця 2023 року, проте не називає кількість додаткових авіалайнерів. У лоукостері уточнили, що це будуть повітряні судна за новими контрактами, а не з флоту SkyUp.