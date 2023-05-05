"Райффайзен Банк" отримав 2 мільярди прибутку за квартал

Чистий прибуток "Райффайзен Банку" за результатами першого кварталу 2023 року досяг 2,09 млрд грн порівняно зі збитком 114 млн грн за аналогічний період 2022 року.

Як ідеться в повідомленні банку, доходи "Райффайзен Банку" за перший квартал поточного року склали 5,34 млрд грн порівняно з 3,22 млрд грн роком раніше (+65,8%).

Активи банку станом на 31 березня 2023 року досягли 168 млрд грн, з початку року вони зросли на 2,1 млрд грн, або на 1,3%. Зобов’язання склали 151,3 млрд грн (+0,4% з початку року).

Кошти клієнтів юридичних осіб на кінець першого кварталу 2023 року становили близько 87 млрд грн і зросли рік до року на 21 млрд грн або 32%, кошти фізичних осіб становили 57 млрд грн та приросли рік до року на 9,2 млрд грн, або 19%.

У загальній кількості 2,9 млн клієнтів банку представники корпоративного бізнесу становлять більш ніж 13,3 тис. клієнтів (+500 клієнтів рік до року). Значною мірою збільшилися й активні користувачі послуг банку серед приватних осіб, чисельність яких зросла на 90 тис., або на 4% рік до року.

Сума сплачених "Райффайзен Банком" податків до Державної податкової служби України протягом січня-березня 2023 року становила 424,8 млн грн.

Станом на кінець березня 2023 року рівень достатності капіталу "Райффайзен Банку" становив 21,1% при мінімальному значенні 10%, а рівень достатності капіталу першого рівня становив 15,5% при мінімальному значенні 7%.