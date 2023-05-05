Нацбанк оцінив втрати аграріїв у випадку припинення роботи "зернового коридору"

Припинення роботи "зернового коридору" позбавить українських аграріїв $290 млн експортної виручки на місяць.

Така оцінка оприлюднена в оновленому Інфляційному звіті Національного банку України (НБУ).

Нацбанк зауважує, що ризик припинення або ускладнення роботи "зернового коридору" помітно посилився. Крім того, додаткові проблеми може створити продовження терміну обмежень імпорту українського продовольства окремими європейськими країнами.

"Такий сценарій погіршить перспективи експорту сільськогосподарської продукції та зменшить валютні надходження (на $270 млн на місяць – у разі продовження заборони експорту продовольства в сусідні країни, на $290 млн на місяць – у разі непоновлення дії "зернового коридору" та на $800 млн на місяць – у разі одночасної дії обох обмежень з урахуванням часткової переорієнтації на альтернативні шляхи поставок)", – йдеться у документі.

Нацбанк зазначає, що обмеження експорту тимчасово знизять продовольчу інфляцію в Україні за рахунок збільшення пропозиції на внутрішньому ринку. Але це ускладнить діяльність аграріїв та може змусити їх зменшувати посіви, що негативно відобразиться в подальшому на економічній активності та підвищить тиск на обмінний курс.

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Як повідомлялося, сьогодні, 5 травня, мали мають відбутися переговори за участі представників України, РФ і Туреччини щодо продовження Чорноморської зернової ініціативи.

Раніше представники МЗС Росії заявили, що дію так званої "Чорноморської зернової ініціативи", термін дії якої спливав 18 березня, продовжено на 60 днів, хоча раніше її дія продовжувалася на 120 днів, а Україна та Туреччина пропонували продовжити дію угоди хоча б на рік.

За цей час Росія вимагає "прогресу щодо нормалізації сільгоспекспорту" – банківських транзакцій, логістики, страхування, розморожування фінансової діяльності та відновлення експорту аміакопроводом "Тольятті – Одеса".

Своєю чергою в українському уряді заявили, що укладені в рамках "Чорноморської зернової ініціативи" угоди передбачають продовження її дії на 120 днів, тому пропозиція Росії подовжити дію "зернового коридору" лише на 60 днів суперечить підписаним документам.

Водночас Росія продовжує блокувати роботу "зернового коридору. 17 квітня Росія вдруге заблокувала інспекції суден у територіальних водах Туреччини. Пізніше Україна та Туреччина дійшли згоди щодо поновлення реєстрації та інспектування суден, що прибувають під завантаження українським збіжжям.