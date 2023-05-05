Мер Одеси Труханов вийшов із СІЗО під заставу

Міський голова Одеси Геннадій Труханов вийшов із СІЗО після того, як за нього внесли заставу у визначеному судом розмірі 13,42 млн грн.

Про це повідомляє видання "Слово і Діло" із посиланням на власні джерела.

На нього поклали ряд процесуальних обов'язків. Зокрема, він має здати паспорт для виїзду за кордон та носити електронний засіб контролю.

Заставу за Труханова вніс депутат промерської фракції "Довіряй Ділам" Дмитро Танцюра, про що він повідомив "Суспільному".

"Це мої особисті, задекларовані кошти, з яких сплачені податки. Гроші вже зайшли, я отримав листа з ВАКСу", – розповів депутат.

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Як повідомлялося, напередодні Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) обрав запобіжний захід для міського голови Одеси Геннадія Труханова у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 13,42 млн грн застави.

У САП пояснювали, що Труханов не вніс 30,87 млн грн застави, визначеної судом раніше, тому прокурор звернувся до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу із застави на тримання під вартою.

Нагадаємо, наприкінці квітня Вищий антикорупційний суд (ВАКС) змінив запобіжний захід для міського голови Одеси Геннадія Труханова у справі заводу "Краян" із особистого зобов’язання на заставу у розмірі 30,87 млн грн. Таким чином колегія суддів лише частково задовольнила клопотання прокуратури, яка просила взяти Труханова під варту.

У цій справі одеський міський голова та інші особи обвинувачуються у заволодінні коштами бюджету у сумі понад 92 млн грн внаслідок реалізації схеми придбання у комунальну власність приміщення адміністративного корпусу колишнього заводу "Краян" за вдвічі завищеною ціною.

У липні 2019 року Малиновський суд Одеси оголосив виправдальний вирок усім фігурантам справи. У лютому 2021 року Апеляційна палата ВАКС скасувала цей вирок.