Новини

Менеджери "Центренерго" допомогли трейдеру Коломойського уникнути штрафів на 176 мільйонів, – САП

4 25616
Менеджери "Центренерго" допомогли трейдеру Коломойського уникнути штрафів на 176 мільйонів, – САП
Детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру колишньому члену дирекції ПАТ "Центренерго" та його пособникам – колишньому начальнику Департаменту ПАТ "Центренерго" та керівнику приватної компанії, зловживання яких завдали одному з найбільших підприємств електроенергетичної галузі країни понад 176 млн грн збитків.

Як повідомляє преслужба Спеціалізованої антикоруційної прокуратури (САП), дії ексчлена дирекції кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28 – ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28 – ч. 1 ст. 366 КК України. Його пособникам інкриміновано ч. 5 ст. 27 – ч. 2 ст. 28 – ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27 – ч. 2 ст. 28 – ч. 1 ст. 366 КК України.

Зважаючи на те, що місцеперебування колишніх посадових осіб "Центренерго" не встановлене, про підозру їм повідомили у порядку ст. 135, ст. 278 КПК України.

За даними слідства, у 2020 році ПАТ "Центренерго" уклало угоду про продаж електроенергії ТОВ "Юнайтед Енерджі" – переможцю аукціону.

"Через невідбір законтрактованої за цими угодами електроенергії компанія-переможець мала сплатити штраф. Аби цього уникнути, з ПАТ заднім числом уклали додаткові угоди: виключили з основних угод положення про дозволені межі відхилення від обсягів відібрання електроенергії. Такі зміни дозволили згаданому ТОВ відбирати будь-який обсяг електроенергії, незважаючи на те, що за умовою проведених аукціонів відібрання договірного обсягу електроенергії мало бути гарантоване", – уточнили у пресслужбі НАБУ.

У результаті таких дій ПАТ "Центренерго" недоотримано доходу на суму понад 176,8 млн грн – саме стільки коштів приватна компанія мала сплатити за невиконання зазначеного обов’язку.

Як повідомлялося, раніше САП завершила слідство у справі щодо завдання 93,76 млн грн збитків "Енергоатому" внаслідок продажу електроенергії тому ж трейдеру "Юнайтед Енерджі" за заниженою ціною. Цю компанію пов'язують з Ігорем Коломойським.

Читайте БізнесЦензор у Telegram 

Топ коментарі

  • Олександр ВАЛОВИЙ
    Це все витворяють привладні служки каламоского під час кривавої війни в Україні!!
    Марафонять служки Україною, як каламойському заманеться!!!
    Розраховуються з ним служки, за перебування на посадах!!!
    Тому ліхтарна люстрація …
    Поки Українці ЖИТТЯ кладуть за Україну, привладні ГРОШІ КЛАДУТЬ з України до власних кишень, за їх кров!!!
    А Стефанчук-Зеленський та їх шлепери Уряді, дивно замовчують весь схематоз в Україні уже 4 роки, витріщивши очки! !!!
  • Victor Litarchuk
    Всі олігархи України з дитинства були злодійкуватими і шахраюватими і в часи дикого ринку злодійством і підкупом за копійки скупили державну власність. Тут не має ніяких геніїв бізнесу та винахідників. Завдяки продажним правоохоронцям ніхто з них навіть і не сидів.
  • Voc Vox
    Космічні плани влади зелених злодюжок на Укрнафту. Війна? Не чули. - YouTube
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини