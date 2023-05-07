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Україна та Литва спрощують обмін водійських посвідчень

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Україна та Литва спрощують обмін водійських посвідчень
Україна та Литва впроваджують спрощений обмін водійських посвідчень, без додаткових іспитів.

"Обмін водійських прав буде відбуватися без складання теоретичних і практичних іспитів. Це заощадить час і зусилля тисяч людей", – повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Для обміну слід лише подати документ про постійне проживання в країні, оригінал посвідчення та дійсну медичну довідку.

Як повідомлялося, раніше МВС України заявило, що змінить процедуру складання іспитів на водійські права.

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