Україна та Литва спрощують обмін водійських посвідчень
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Україна та Литва впроваджують спрощений обмін водійських посвідчень, без додаткових іспитів.
"Обмін водійських прав буде відбуватися без складання теоретичних і практичних іспитів. Це заощадить час і зусилля тисяч людей", – повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Для обміну слід лише подати документ про постійне проживання в країні, оригінал посвідчення та дійсну медичну довідку.
Як повідомлялося, раніше МВС України заявило, що змінить процедуру складання іспитів на водійські права.