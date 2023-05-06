Мін’юст США розслідує можливість обходу РФ санкцій через криптовалютну біржу Binance

Міністерство юстиції США розслідує можливість використання росіянами компанії Binance Holdings для обходу американських санкції США шляхом переведення грошей через криптовалютну біржу.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.



Регулятори в усьому світі вже давно закликають до посилення контролю над криптобіржами, включаючи Binance, найбільшу в світі, щоб запобігти незаконній діяльності – від відмивання грошей до фінансування тероризму.

За даними видання, відділ національної безпеки Мін’юсту США з’ясовує чи порушили Binance або посадові особи компанії санкції, пов'язані з російським вторгненням в Україну.

Служба внутрішніх доходів, а також федеральні прокурори перевіряють дотримання Binance зобов'язань щодо боротьби з відмиванням грошей. Комісія з цінних паперів і бірж ретельно вивчає, чи підтримувала біржа торгівлю незареєстрованими цінними паперами.

У своїй заяві компанія запевняє, що повністю дотримується всіх американських і міжнародних фінансових санкцій.