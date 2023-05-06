Унаслідок ворожих обстрілів пошкоджено мережеву інфраструктуру у семи областях, – Міненерго

Станом на 6 травня внаслідок нічних ворожих обстрілів зафіксовані пошкодження мережевої інфраструктури у семи областях.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зокрема, через нічний авіаудар по Сумщині зафіксовані пошкодження розподільних мереж, без світла перебувають понад 1,5 тисячі споживачів.

Також через ворожий обстріл та пошкодження мережевої інфраструктури у Дніпропетровській області залишаються знеструмленими близько 4,5 тисячі абонентів.

Крім того, без світла залишається частина споживачів у Харківській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Чернігівській областях.

Як наголосили в Міненерго, роботи з відновлення електропостачання у цих регіонах ведуться на тих ділянках, де дозволяє безпекова ситуація.

Загалом енергетична система України працює стабільно, без обмежень для споживачів, уточнили у відомстві.