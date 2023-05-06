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Реєстрація водіїв вантажівок до єЧерги буде доступна з 8 травня

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Реєстрація водіїв вантажівок до єЧерги буде доступна з 8 травня
Послуга запису до електронної черги для перетину кордону водіями вантажівок буде доступна з понеділка, 8 травня, на сайті echerha.gov.ua або в мобільному застосунку "єЧерга".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

Зазначається, що водії зможуть обрати найбільш зручний пункт пропуску серед доступних. А саме:

  • "Ягодин – Дорогуськ",
  • "Рава-Руська – Хребенне",
  • "Краківець – Корчова",
  • "Шегині – Медика",
  • "Ужгород – Вишнє-Нємецьке",
  • "Порубне – Сірет",
  • "Тиса (Чоп) – Захонь",
  • "Рені – Джюрджюлешть",
  • "Орлівка – Ісакча",
  • "Могилів-Подільський – Отач",
  • "Устилуг – Зосин",
  • Тимчасовий ПП "Нижанковичі – Мальховіце",
  • "Дяково – Халмеу",
  • "Старокозаче – Білгород-Дністровський",
  • "Мамалига – Крива",
  • "Виноградівка – Вулкенєшть".

Інструкції для реєстрації наразі будуть доступні трьома мовами: українською, англійською та польською.

Утім, незабаром можна буде скористатись інструкціями угорською, румунською, турецькою та словацькою мовами, додали в Мінінфраструктури.

Як повідомлялося, 2 травня уряд ухвалив Постанову про розширення проєкту "Електронна черга перетину кордону" (єЧерга) на 16 міжнародних автомобільних пунктах пропуску для вантажних автомобілів.

Проєкт електронної черги реалізує Мінвідновлення у співпраці з Мінцифри, "Укртрансбезпекою", "Укравтодором", Державними митною та Прикордонною службами України за підтримки USAID/UK aid проєкту "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS".

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