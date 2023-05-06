СБУ повідомила про підозру 170 російським сенаторам, які підтримали "приєднання" окупованих територій

Служба безпеки повідомила про підозру всім російським сенаторам, які підтримали "приєднання" до РФ тимчасово окупованих регіонів України.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Служба безпеки та Офіс Генерального прокурора зібрали масштабну доказову базу на 170 сенаторів Ради федерації федеральних зборів РФ, які сприяли тимчасовій окупації частини східних та південних регіонів України", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в лютому 2022 року всі вони підтримали ратифікацію "договору про дружбу, співробітництво та взаємодопомогу" між країною-агресором і терористичними організаціями "Л/ДНР".

Також посадовці одностайно підтримали звернення президента Росії про використання ЗС РФ за межами країни.

Як наголосили правоохоронці, тим самим сенатори сприяли реалізації плану Москви щодо ведення агресивної війни проти нашої держави.

Крім того, у жовтні минулого року вони ратифікували "договори про входження" до складу РФ тимчасово окупованих районів Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

СБУ повідомила російським сенаторам про підозру за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України) та ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 ККУ (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни).

Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.