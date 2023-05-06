Польща закликатиме ЄС запровадити санкції проти сільськогосподарських товарів з РФ

Польща вимагатиме включення в новий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії заборони на імпорт російської сільськогосподарської продукції до Європи.

Про це у коментарі PAP заявив постійний представник Польщі при ЄС Анджей Садось, передає Європейська правда.

"Ми вважаємо, що санкції щодо російської сільськогосподарської продукції повинні бути запроваджені негайно, хоча б через проблеми, пов'язані з імпортом української продукції до ЄС", – підкреслив польський дипломат.

Садось пояснив, що в Європи немає проблем із нестачею продуктів – навпаки, спостерігається їхній надлишок. "Ми зараз вирішуємо проблему зі значно збільшеним імпортом сільськогосподарської продукції з України", – додав він.

Єврокомісія ніколи не пропонувала країнам ЄС запроваджувати санкції на продовольчі товари з Росії, пояснюючи це загрозою глобальній продовольчій безпеці.

Як повідомлялося, Польща ще у квітні скерувала до Європейської комісії пропозиції для одинадцятого пакета санкцій ЄС проти Росії, де згадуються зокрема обмеження на імпорт російської нафти, газу та діамантів.

Раніше ЄС уже схвалив і застосував до РФ десять пакетів санкцій і продовжує працювати над новим. Як повідомлялося, нові санкції Євросоюзу проти Росії будуть обмежені розширенням чорних списків і заходами проти обходу вже запроваджених обмежень. Водночас ЄС має намір запропонувати заборону на транзит багатьох товарів через Росію.