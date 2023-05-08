В Угорщині на тлі війни удвічі зросла кількість виданих закордонних паспортів

У 2022 році в Угорщині значно зросла кількість виданих паспортів – зростання стало явним після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Як ідеться в даних МВС Угорщини, відповідно до оприлюдненої статистики, у березні 2022 року кількість закордонних паспортів, виданих в Угорщині, у 5 разів перевищила кількість паспортів, виданих на початку року, передає Європейська правда.

Так, у січні минулого року видали майже 30 тис. паспортів, а в лютому – близько 38 тис. Зазвичай середня кількість паспортів, які видають в Угорщині за місяць, становила від 30 тис. до 40 тис.

Однак уже в березні 2022 року кількість виданих в Угорщині паспортів зросла до 150 тис.

Після березня видача паспортів почала поступово зменшуватися, однак їхня кількість все ще залишалась надзвичайно високою: у квітні видали 93 тис. паспортів, у травні – 78 тис., у червні – 75 тис.

До осені кількість виданих паспортів знову склала близько 40 тис. протягом місяця.

Зростання кількості виданих документів чітко видно у розрізі за рік: якщо у 2021 році загалом видали 318 672 паспорти, то у 2022 році ця кількість зросла до 720 823. Тобто кількість звернень зросла на понад 126,2% порівняно з попереднім роком.

Подібна ситуація спостерігалась минулоріч і у Словаччині – наприклад, 3 березня понад 10 тис. словаків подали запит на новий паспорт. Це стало рекордом усіх часів та спричинило чималі черги у відділках поліції. Постійному представнику Словаччини при НАТО Петеру Батору довелось виступити із заявою про те, що напад на Словаччину залишається "малоймовірним".