Кабмін дозволив передавати військове майно Нацполіції та Адміністрації держприкордонслужби

Кабінет міністрів зміни до Порядку вилучення йі передачі військового майна Збройних Сил, якими дозволив передавати будь-яке майно Збройних Сил до Національної поліції України та Адміністрації Державної прикордонної служби України.

Зокрема внесено зміни до Порядку вилучення та передачі військового майна Збройних Сил з метою приведення його у відповідність до закону "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України та інших законів України щодо врегулювання окремих питань діяльності Національної поліції України під час дії воєнного стану" від 21.03.2023 N 3000-IX. пише Укрінформ

Зокрема, доповнено перелік органів, яким може передаватися будь-яке військове майно, Національною поліцією України та Адміністрацією Державної прикордонної служби України.

Кабінет міністрів вніс зміни до постанови Кабміну від 3 грудня 2009 року №1317 "Питання медико-соціальної експертизи", що надає можливість МСЕК встановлювати причинний звʼязок інвалідності із проведенням заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у звʼязку з військовою агресією РФ проти України.