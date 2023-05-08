Українці придбали найбільшу кількість вживаних іномарок з початку року, – "Укравтопром"

Упродовж квітня українці придбали найбільшу в цьому році кількість вживаних авто, ввезених з-за кордону, – 15,3 тисячі, що на майже 8% більше, ніж місяцем раніше.

Як повідомляє "Укравтопром", найбільша частка в цьому сегменті авторинку належить бензиновим авто – 45%, далі йдуть дизельні авто – 36%, електромобілі – 11%, авто з ГБО – 5% та "гібриди" – 3%.

Зазначається, що середній вік вживаних авто, які у квітні перейшли на українські номери, становить 11 років.

Найпопулярнішим автомобілем залишається Renault Megane. У квітні на українські номери перейшли 1273 авто цієї моделі. На другом місці розмістився Volkswagen Golf – 1180 штук, а на третьому – Skoda Octavia – 794 штук.

Замикають п’ятірку лідерів Volkswagen Passat та Ford Focus – 694 та 377 штук відповідно.

Також у топ-10 квітня увійшли: Nissan Leaf – 366 од.; Nissan Qashqai – 337 од.; VW Touran – 320 од.; Skoda Fabia – 277 од.; Audi A4 – 270 од.

Загалом із початку року, свою першу реєстрацію в Україні отримали 54,5 тис. уживаних легковиків, ввезених з-за кордону, що у 3,3 раза більше за реалізацію нових авто за той самий період.

Як повідомлялося, у 2022 році реєстрації вживаних автівок в Україні впали майже на чверть.