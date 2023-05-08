В уряді знайшли рішення для розблокування найбільшого пункту пропуску з Польщею, – Кубраков

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури ухвалило рішення тимчасово призупинити вимогу щодо наявності дозволів для польських перевізників, які здійснюють перевезення до України з будь-якої країни Євросоюзу.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що відповідне рішення покликане вирішити ситуацію із блокуванням пункту пропуску "Ягодин –Дорогуськ" з боку польських перевізників і задовольнити одну з ключових претензій страйкарів – накладання штрафів за відсутність дозволів для перевезень до України з третіх країн ЄС.

"Наша позиція однозначна: такі перевезення не підпадають під Угоду між Україною та ЄС про вантажні перевезення та не є двосторонніми, а відповідно потребують наявності дозволів. Наразі ми надіслали лист до Єврокомісії щодо надання роз’ясненням та на цей час призупиняємо накладення штрафів.

Окремо підкреслю: з початку цього року Укртрансбезпека склала лише 4 таких постанови на польських перевізників", – зазначив віцепрем’єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

У такий спосіб, з 8 травня польські перевізники зможуть виконувати перевезення з будь-якої країни Євросоюзу до України без відповідних дозволів та вимог щодо екологічних стандартів транспортних засобів.

Як додав заступник міністра Сергій Деркач, наразі понад 5 тисяч вантажівок не можуть перетнути найбільший пункт пропуску на кордоні з Польщею.

"Розподілити вантажопотік в умовах обмеженої пропускної здатності та блокади морських портів неможливо. Ми вдячні нашим польським друзям за постійну підтримку у протистоянні із агресором та розраховуємо на подальший діалог для розблокування кордону. Ми зробили перший крок, чекаємо на крок назустріч", – підкреслив він.

Нагадаємо, відповідно до Угоди між Україною та Європейським Союзом про вантажні перевезення двосторонні та транзитні перевезення не підпадають під вимогу отримання дозволів.

Як повідомлялося, минулого тижня польські водії заблокували рух вантажівок через найбільший пункт пропуску на кордоні з Україною.