Євросоюз вперше запровадить санкції проти китайських компаній за допомогу Росії, – FT (оновлено)

У Євросоюзі розглядається пропозиція щодо запровадження санкції щодо китайських компаній, які продають Росії обладнання, що може бути використане військово-промисловим комплексом Росії.

Як пише Financial Times, до нового пакету антиросійських санкцій, який посли країн ЄС мають намір обговорити 10 травня, включено сім китайських компаній, які займаються напівпровідниками, мікрочіпами та іншою електронною продукцією, передає Інтерфакс-Україна.

До проєкту санкційного списку, підготовленого Єврокомісією, включені дві компанії материкового Китаю – 3HC Semiconductors і King-Pai Technology, а також п'ять гонконгських компаній, зокрема Sinno Electronics, Sigma Technology, Asia Pacific Links, Tordan Indus. Alpha Trading Investments.



Окрім китайських компаній, із тих самих підстав планується запровадити санкції проти компаній у Вірменії, ОАЕ та Сирії.

Своєю чергою речник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь на брифінгу у понеділок заявив, що Китай закликає ЄС не йти "хибним шляхом" і що він готовий вжити заходів для захисту своїх прав та інтересів у випадку введення санкцій проти китайських компаній.

"Китай виступає проти дій, які використовують китайсько-російську співпрацю як привід для запровадження незаконних санкцій або довгострокових обмежень проти Китаю", – цитує Reuters слова речника китайського МЗС.