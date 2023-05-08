"Укрзалізниця" повідомила про затримку вагонів Відень-Київ через аварію в Угорщині. ФОТО

Безпересадкові вагони Відень-Київ відправленням із Відня 7 травня запізнюються на 6 годин через аварію на угорській залізниці.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"У зв'язку з транспортною подією на Угорській залізниці, безпересадкові вагони Відень-Київ відправленням із Відня 7 травня запізнюються на 6 годин. По прибуттю на ст. Чоп вагони будуть включені до складу поїзда №82 Ужгород-Київ і прибудуть до столиці 9 травня (замість 8 травня о 19:30) у складі поїзда №750", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в неділю вранці 9 вагонів угорського 35-вагонного вантажного поїзда із залізною рудою зійшли з рейок між станціями Újfehértó і Hajdúhadház.

Наразі угорські залізничники тільки розпочали підйом вагонів, відтак відновлення залізничної колії та контактної мережі триватиме щонайменше день.

Рух потягів між Hajdúhadház та Újfehértó призупинено, угорська залізниця пропонує пересадки на підмінний автобус, а угорські та австрійські поїзди "Інтерсіті" між Будапештом і Захонню курсуватимуть між Будапештом і Ньїредьгазою через Мішкольц із довшим часом у дорозі.

"Відтак звертаємо увагу українських пасажирів, що затримка торкнеться і зворотних поїздів до Відня, просимо враховувати це при планування пересадок і вильотів з будапештського аеропорта", – попередили в "Укрзалізниці".