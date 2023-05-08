Унаслідок ворожого обстрілу на Одещині горів склад логістичної інфраструктури

Унаслідок нічного ворожого ракетного удару по Одеській області сталася пожежа на одному зі складів логістичної інфраструктури.

Про це повідомляє пресслужба Одеської районної військової адміністрації.

Зазначається, що одеськими рятувальники вже ліквідували пожежу, яка спалахнула після влучання ракети типу Х-22. Наразі відомо про трьох поранених та одна людина наразі вважається зниклою безвісти.

За даними пресслужби ДСНС, понад 90 рятувальників боролись з наслідками нічного ракетного удару по Одеській області.

"Цього разу росіяни воювали з продовольчим підприємством", – додали у відомстві.

Відомо, що пожежники впродовж ночі ліквідовували пожежу на площі 10 тисяч кв. м.

Як повідомлялося, окупанти завдали цієї ночі в Одеській області ракетних ударів із застосуванням стратегічної авіації. Противник атакував одне із продовольчих підприємств, а також рекреаційну зону на узбережжі Чорного моря.