Унаслідок ворожого обстрілу на Одещині горів склад логістичної інфраструктури
Про це повідомляє пресслужба Одеської районної військової адміністрації.
Зазначається, що одеськими рятувальники вже ліквідували пожежу, яка спалахнула після влучання ракети типу Х-22. Наразі відомо про трьох поранених та одна людина наразі вважається зниклою безвісти.
За даними пресслужби ДСНС, понад 90 рятувальників боролись з наслідками нічного ракетного удару по Одеській області.
"Цього разу росіяни воювали з продовольчим підприємством", – додали у відомстві.
Відомо, що пожежники впродовж ночі ліквідовували пожежу на площі 10 тисяч кв. м.
Як повідомлялося, окупанти завдали цієї ночі в Одеській області ракетних ударів із застосуванням стратегічної авіації. Противник атакував одне із продовольчих підприємств, а також рекреаційну зону на узбережжі Чорного моря.